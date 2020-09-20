Болонья пытаться улучшить предложение по упряжи, сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Динамо отказалось от нового предложения Болонье по Супряге, – журналист

Отмечается, что нападающий является единственной трансферной целью итальянского клуба, который сделает новое предложение уже 22 сентября. Ранее Динамо отклонило предложение насчет аренды Владислава с правом выкупа за 10 млн евро – киевляне стремятся получить не менее 15 млн.

Добавим, что Владислав вроде бы не против такого перехода. В сезоне 2019/20 нападающий выступал на правах аренды за СК Днепр-1 и забил 14 голов.

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