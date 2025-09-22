"После забитого дебютного мяча, нападающий Эпицентра Владислав Супряга получил повреждение во время неудачного приземления. Футболист был вынужден покинуть поле на носилках медицинской бригады и был доставлен в медицинское учреждение.

Эпицентр – Кривбасс – 4:5 – видео голов и обзор матча с ужасным переломом Супряги

По результатам обследования у игрока диагностирован вывих левого локтевого сустава. Игрока ожидает дополнительное медицинское обследование, после чего будет известно сколько пропустит Владислав", – говорится в заметке.

Стоит заметить, что гол в ворота Кривбасса стал для Супряги первым в официальных матчах с 23 сентября 2020 года.

Эпицентр и Кривбасс устроили безумие в Тернополе – 9 мячей и тяжелая травма Супряги после гола, которого ждали 5 лет