"Действительно, Супряга уже сегодня может быть объявлен игроком Дженоа. Его переходом в лагерь "грифонов" занимаются очень серьезные итальянские агенты, которые имеют дружеские отношения с клубом-покупателем.

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Я думаю, отсутствие официального объявления о трансфере объясняется какими-то моментами, связанными с согласованием системы платежей украинскому клубу за игрока, что в наш пандемический период имеет большое значение.

В общем, переход украинского игрока в Серию А считаю хорошим решением вопроса для всех. Супряге, возможно, понадобится некоторое время для адаптации в Италии, но если он будет хорошо работать на тренировках и сразу возьмется за изучение итальянского языка, то адаптация пойдет быстрее и, как следствие, шансов заиграть у игрока будет больше. Не стоит ожидать его быстрых успехов в Италии – надо дать время молодому форварду освоиться в новой стране и в новом чемпионате", – сказал Великих в комментарии Meta Ratings.

К слову, Супряга провел 31 матч в составе "бело-синих" в прошлом сезоне, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов. Контракт Владислава с Динамо рассчитан до 31 декабря 2025 года.

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