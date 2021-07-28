Переход чемпиона мира U-20 в Дженоа должен состояться уже скоро, намекает журналист Николо Скира.

Кулач официально стал игроком Динамо

Инсайдер опубликовал твит с песочными часами и строчкой о переходе Супргжи. Обычно это означает близкое завершение события. Ранее Скира уверял, что трансфер будет полноценным, а нападающий подпишет с Дженоа контракт сроком до 2026 года.

Напомним, в прошлом сезоне Супряга провел за Динамо 31 матч во всех турнирах, отметившись 3 голами и 5 ассистами.

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