Супряга таки должен оказаться в Дженоа – журналист настаивает на близком завершении сделки с Динамо
22:45 - Читати українською
Нападающий Динамо Владислав Супряга сохраняет отличные шансы переехать в Италию.
Переход чемпиона мира U-20 в Дженоа должен состояться уже скоро, намекает журналист Николо Скира.
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Инсайдер опубликовал твит с песочными часами и строчкой о переходе Супргжи. Обычно это означает близкое завершение события. Ранее Скира уверял, что трансфер будет полноценным, а нападающий подпишет с Дженоа контракт сроком до 2026 года.
Напомним, в прошлом сезоне Супряга провел за Динамо 31 матч во всех турнирах, отметившись 3 голами и 5 ассистами.
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