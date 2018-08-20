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Супряга стал лучшим юным украинским футболистом U-19 по итогам июля

14:36 54 Читати українською
Супряга стал лучшим юным украинским футболистом U-19 по итогам июля
Владислав Супряга / фото СК Дніпро-1

Новичок Динамо Владислав Супряга получил звание лучшего футболиста в июле среди тех, кому не исполнилось 20 лет.

18-летнего фрварда Владислав Супрягу признали лучшим юным футболистом в возрастной категории U-19 в Украине по итогам опроса, проведенного проектом Золотой талант.

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Отметим, впервые с сентября 2017 лучшим футболистом месяца U-19 признали не Андрея Лунина, а другого футболиста.

Супряга прекрасно себя проявил на Евро-2018 U-19 и попал в символическую сборную по итогам турнира.

После Евро-2018 на Супрягу началосась настоящая охота. Футболистом интересовались Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Аякс и Рома, однако, Владислав решил перейти в Динамо.

Сейчас молодой форвард продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил во время Евро-2018 U-19.

Кто такой Владислав Супряга, и почему Динамо его подписало за баснословные деньги

Теги
Андрей Лунин Андрей Лунин Владислав Супряга Владислав Супряга Евро-2018 (U 19) Евро-2018 (U 19)
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