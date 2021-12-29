Итальянская Болонья снова рассматривает Владислава Супрягу как один из вариантов усиления атакующего звена в зимнее трансферное окно.

В ближайшие дни наставник Болоньи Синиша Михайлович встретится с руководством клуба для обсуждения планов на зимнее трансферное окно. Итальянский клуб хочет усилить позиции защитника и форварда. "Россоблу" рассматривают как варианты полноценных трансферов, так и аренды с правом выкупа.

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В защитное звено Болонья следит за Бошко Шутало из Аталанты, но бергамаски готовы отпустить хорвата только в аренду. А вот в линию нападения выбор больше – Пьетро Пеллегри (Монако), Сэм Ламмерс (Аталанта), Патрик Кутроне (Фиорентина), Ибраима Ньян (Метц) и форвард киевского Динамо Владислав Супряга, сообщает издание Il Resto del Carlino.

Летом киевский клуб отказался продавать чемпиона мира, но сейчас итальянские издания считают, что шансы на переход Супряги выросли. В частности, Bologna Sport News утверждает, что Игорь Суркис готов рассмотреть предложения по нападающему, результативность которого разочаровывает тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу. Румын нашел решение проблемы, предпочитая на позиции форварда Виктора Цыганкова, Жерсона Родригеса и Беньямина Вербича. По мнению издания, именно сейчас Болонья имеет едва ли не идеальную возможность для трансфера украинца.

Заметим, что в октябре Супряга подписал новый контракт с Динамо, который рассчитан до лета 2025 года. В активе 20-летнего нападающего 2 гола и 2 ассиста в текущем сезоне УПЛ.

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