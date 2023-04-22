"Я не знаю, что происходит с Супрягой. Это психология. У него есть все качества, чтобы стать хорошим футболистом, но он никак себя не проявит.

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У Влада есть хорошая скорость, но он ее не показывает. Его ждут, ждут, ждут, столько уже ждут, что он скоро с футболом завершит, а его все будут ждать", – цитирует Кополовца издание Український футбол.

Напомним, в текущем сезоне Супряга не сыграл за Динамо ни одного официального матча. Соглашение чемпиона мира U-20 с киевским клубом рассчитано до лета 2026-го.

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