Супряга в своем Instagram поделился видео, в котором продемонстрировал, в какой форме находится.

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Владислав выглядит впечатляюще – от худощавого парня не осталось и следа. Видео с тренировки можно посмотреть по ссылке.

Напомним, 12 сентября Динамо заявило Супрягу на УПЛ. Последний раз Владислав играл в официальном матче за киевлян еще в 2021 году. Аренда в Сампдорию тоже получилась неудачной – только один выход на поле. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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