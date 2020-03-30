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Супряга сейчас показывает 30% своих возможностей, – агент форварда

11:10 21 Читати українською
Супряга сейчас показывает 30% своих возможностей, – агент форварда
Владислав Супряга / СК Днепр-1

Известный агент Иван Пироженко, который работает с Владиславом Супрягой, отметил прогресс молодого форварда в текущем сезоне.

"Я бы не выделял что-то особенное в его прогрессе. Здесь совокупность факторов. Это и родной клуб, коллектив, город, его физиологический рост, который пришелся на это время, доверие тренера, психологическое, командное давление. Это определенные этапы в отношениях с любимым человеком, психология и страсть, которая в нем просыпается с каждым днём. Он начинает себе доверять.

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Но признаюсь честно, Влад даже представить сегодня не может все свои возможности. На сегодня – это лишь его 30%. Он уникальный парень. У которого есть все, чтобы написать интересную историю. Нас ждет еще много интересного впереди. Я в этом даже не сомневаюсь.

Сможет ли Супряга усилить Динамо сразу после возвращения? Это как обсуждать сейчас сроки и дальнейшие последствия коронавируса. Время покажет. Но почему-то в Динамо очень сложно сегодня с прогрессом для многих ребят. Увы, но это факт. И это выходит за рамки не только моего понимания", – цитирует Пироженко Sport Arena.

Напомним, в текущем розыгрыше УПЛ 20-летний форвард сыграл 18 матчей, в которых забил 9 голов и отдал одну результативную передачу.

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Иван Пироженко Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1 Динамо Киев Динамо Киев
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