Для перехода в Серию А форварду Динамо осталось сделать один шаг.

В воскресенье, 30 января, Владислав Супряга пройдет медицинское обследование перед завершением соглашения с Сампдорией, сообщает Tuttomercatoweb.

Динамо получит полмиллиона евро за аренду Супряги – Сампдория сможет выкупить нападающего

Все процедуры пройдут прямо в Киеве, после чего стороны смогут завершить с формальностями и объявить о переходе официально.

Напомним, 21-летний нападающий Динамо присоединится к "блучеркьятти" на правах аренды, рассчитанной до лета 2023 года. Генуэзский клуб получит опцию на выкуп контракта форварда за 7-8 миллионов евро.

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