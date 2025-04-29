"Это было спонтанно. Я просто себе ехал в машине по Киеву, мне звонит наш президент и говорит, что ты можешь приехать на Лобановского, а там офис. Я приезжаю и он меня спрашивает: "Хочешь ли ты в Зарю?" Ну и я ему говорю, что да, хочу, потому что я хочу играть. Ключевым для меня было то, что в Заре меня заверили: как я буду тренироваться, так и буду играть.

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Сборы я провел хорошо, забивал голы, отдавал ассисты. Но как только приехал в Киев, что-то там изменилось. И я не знаю, что. Я приехал и на следующий матч я в запасе. И мне ноль слов о том, почему я не играю, что произошло. Думаю, что в этом есть не только игровая составляющая", – сказал Супряга в интервью YouTube-каналу Активные.

Напомним, Владислав Супряга перешел в Зарю в сентябре 2024 года. В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 10 матчей за луганский клуб, результативными действиями не отмечался. Контракт Супряги с Динамо рассчитан до 30 июня 2026 года.

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