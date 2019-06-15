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Супряга рассказал, что помогло ему забить два гола в финале чемпионата мира U-20

21:57 234 Читати українською
Супряга рассказал, что помогло ему забить два гола в финале чемпионата мира U-20
Сборная Украины празднует гол Супряги / Сайт ФИФА

Нападающий сборной Украины Владислав Супряга поделился эмоциями после победного финала.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

Автор дубля в матче против Южной Кореи прокомментировал историческое достижение.

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"Спасибо всем фанатам, которые поддерживали нас на протяжении всего турнира. Для нас это очень сильная победа. Мои голы? Я очень старался сегодня, возможно, фарт был на моей стороне.

Я еще полностью не осознал, что стал чемпионом мира", – цитирует Супрягу UAПерший.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – видео голов

Украина одержала победу над Южной Кореей со счетом 3:1 и впервые в своей истории стала обладателем кубка молодежного чемпионата мира.

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