Супряга рассказал, что помогло ему забить два гола в финале чемпионата мира U-20

Нападающий сборной Украины Владислав Супряга поделился эмоциями после победного финала.

Автор дубля в матче против Южной Кореи прокомментировал историческое достижение.

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"Спасибо всем фанатам, которые поддерживали нас на протяжении всего турнира. Для нас это очень сильная победа. Мои голы? Я очень старался сегодня, возможно, фарт был на моей стороне.

Я еще полностью не осознал, что стал чемпионом мира", – цитирует Супрягу UAПерший.

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Украина одержала победу над Южной Кореей со счетом 3:1 и впервые в своей истории стала обладателем кубка молодежного чемпионата мира.