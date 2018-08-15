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Супряга пропустит 10-12 дней из-за травмы

06:30 8 Читати українською
Супряга пропустит 10-12 дней из-за травмы
Владислав Супряга / фото из соцсетей

Новичок Динамо Владислав Супряга не готов дебютировать за новый клуб из-за травмы.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич на пресс-конференции после матча со Славией в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов рассказал, когда новичок киевлян Владислав Супряга сможет дебютировать за "бело-синих".

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"Супряга тренируется индивидуально. После юношеского Евро у него была травма, поэтому ему понадобится 10-12 дней на восстановление", – сказал Хацкевич.

Таким образом, Супряга точно пропустит матчи против Александрии (18 августа) и Черноморца (25 августа), а также игры плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса.

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Источник: Футбол 24
Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
2 : 0
Славия Прага
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