"Я думаю, что не подхожу под стиль игры Динамо. Они пытаются больше играть с мячом, к тому же, команда закрывается.

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Нет простора, а мне он нужен. Вот потому и не заиграл. Мне больше подходит контратакующий стиль игры. Я смотрел несколько матчей Сампдории и видел, что они стараются играть на контратаках", – сказал Супряга в программе BurBuzz.

Напомним, Сампдория арендовала Супрягу у Динамо – итальянский клуб также владеет правом первоочередного выкупа украинца.

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