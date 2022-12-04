В карьере нападающего Динамо и молодежной сборной Украины Владислава Супряги все еще черная полоса.

22-летний форвард последний раз выходил на поле на клубном уровне 6 февраля этого года. Это был его первый поединок в аренде за Сампдорию. Как позже оказалось, еще и последний.

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Украинец возлагал большие надежды на выступления в Италии, итальянская пресса тоже . Но Владислав разочаровал во второй половине сезона Серии А-2021/22 и вернулся в Динамо. Как следствие теперь Супряга в списке номинантов на антипремию "Золотая урна". Награду со знаком минус вручают худшему игроку года в чемпионате Италии, сообщает Football Italia .

Среди конкурентов игрока Динамо – Аарон Рэмзи и Артур (экс-игроки Ювентуса), Жереми Бога (Аталанта), Нани (Венеция), Фелипе Кайседо (Дженоа), Александр Кокорин (Фиорентина), Никола Максимович (Дженоа), Кшиштоф Пьонтек (Салернитана) и Ионуц Раду (Кремонезе).

Сейчас Владислав Супряга восстанавливается от операции на тазобедренном суставе. Его возвращение ожидается в начале 2023 года.

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