Украинский нападающий в компании своего агента отправился в Италию в расположение Сампдории – своего нового клуба.

Киевляне объявили об уходе 21-летнего форварда в воскресенье, 31 января. До завершения текущего сезона Владислав Супряга будет играть в Сампдории на правах аренды. Летом генуэзцы смогут выкупить права на чемпиона мира U-20.

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Сегодня же украинец отправился в Италию, чтобы присоединиться к своей новой команде, борющейся за выживание в Серии А (16-е место после 23-х туров). Фотографию из салона самолета разместил агент Иван Пироженко в Instagram.

Напомним, в текущем сезоне Супряга не записал в свой актив результативных действий за Динамо. Форвард не забивал за киевлян почти полтора года. В последний раз он отмечался еще в сентябре 2020-го.

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