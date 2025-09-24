УПЛ на официальном сайте опубликовала символическую сборную 6-го тура, а также назвала лучших игрока и тренера.

В голосовании, в котором принимали участие ведущие, эксперты, комментаторы УПЛ ТВ и представители ведущих спортивных СМИ, победил вингер Кривбасса Глейкер Мендоза. В топ-5 также попали Сергей Булеца (Александрия), Владислав Великан (Полесье), Владислав Бабогло (Карпаты) и Изаки (Шахтер).

Лучшим тренером же признали наставника Александрии Кирилла Нестеренко – его подопечные отобрали очки у Динамо. А в символической команде тура не нашлось места игрокам "бело-синих". Попал в нее лишь один представитель Шахтера, а вот Карпаты делегировали в лучшую команду тура аж трех игроков.

Символическая сборная 6-го тура УПЛ: Домчак (Карпаты) – Танчик (Эпицентр), Павлюк, (Металлист 1925), Бабогло, Мирошниченко (оба – Карпаты) – Булеца (Александрия), Твердохлеб (Кривбасс) – Велетень (Полесье), Изаки (Шахтер), Мендоза (Кривбасс) – Супряга (Эпицентр).

