Супряга попал в сферу интересов Динамо и Манчестер Сити, – Динамомания

Форвард СК Днепр-1 своей яркой игрой во время Евро-2018 (U-19) привлек внимание именитых клубов.
Киевское Динамо и Манчестер Сити заинтересованы в приобретении 18-летнего форварда Владислава Супряги, сообщает Динамомания.
По информации издания, СК Днепр-1 хочет получить от потенциального трансфераСупряги минимум 3 млн евро, однако уже есть клубы, которые готовы предложить большую сумму компенсации за футболиста.
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В частности, активно интересуется Владиславом Манчестер Сити, а также несколько клубов из Австрии и Испании.
К слову, сегодня сообщалось, что Аякс и РБ Лейпциг предложили 3 млн евро за молодого форварда.
Также отмечается, что СК Днепр-1 может попробовать реализовать вариант анологичный тому, какой применялся при переходе Лунина в Зарю.
Если Динамо приобретет Супрягу, то часть экономических прав на футболиста будет принадлежать СК Днепр-1 и после потенциального перепродажи форварда в Европу – днепровский клуб получит хорошие финансовые дивиденды.
Отметим, контракт Владислава с СК-Днепр-1 действует еще два года.
Напомним, украинец прекрасно себя проявил на юношеском Евро-2018 (U-19) и попал в символическую сборную по итогам турнира.
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