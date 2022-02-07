Сампдория готовится подписать опытного форварда Себастьяна Джовинко, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Причина такой спешки – серьезная травма колена Маноло Габбьядини в матче с Сассуолло. 35-летний ветеран присоединится к генуэзцам в статусе свободного агента. Стороны уже провели переговоры и договорились о сотрудничестве. Ожидается, что контакт на 6 месяцев будет подписан уже сегодня.

Напомним, последним клубом Джовинко был аравийский Аль-Хиляль, который он покинул в августе 2021 года. С этого времени игрок оставался без команды, однако тренировался с представителем МЛС – Торонто (за который играл с 2015 по 2018), чтобы поддерживать форму. К слову, Себастьян заработал себе имя в Ювентусе, за который выступал с 2006 по 2010 и с 2012 по 2015 годы. В составе сборной Италии он провел 23 матча и забил один гол.

Приход Джовинко может стать серьезной проблемой для Владислава Супряги. Украинец неудачно дебютировал в матче 24 тура Серии А с Сассуоло. Представитель Динамо заменил на 36-й минуте травмированного Габбядини, однако своей игрой не впечатлил Сампаоло и покинул поле уже в начале второго тайма. Интересно, что вышедший вместо Владислава Конти почти сразу забил.

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