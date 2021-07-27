Форвард Динамо Владислав Супряга все еще может оказаться в Серии А. Рома давно нацелилась на нападающего Дженоа Эльдора Шомуродова и готова выложить за него 15 млн евро.

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Генуэзцы же требуют за лидера сборной Узбекистана 20 млн евро. Как сообщает Сalciomercato, этот переход может открыть возможность для форварда Динамо перейти в Дженоа, ведь часть от вырученных средств "грифоны" планируют инвестировать именно в трансфер украинца.

Напомним, в прошлом сезоне Супряга провел за Динамо 31 матч во всех турнирах, отметившись 3 голами и 5 ассистами. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 31 декабря 2025 года.

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