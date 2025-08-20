Telegram-канал Динамовец рассказал интересную информацию о заработной плате Владислава Супряги.

Супряга перейдет в клуб-новичок УПЛ, – источник

По данным инсайдеров, 25-летний форвард получал высоченную зарплату в Динамо. Речь идет о 35 тысячах в валюте в месяц. В Эпицентр игрок перейдет на правах годичной аренды без права выкупа. 100% зарплаты игрока и в дальнейшем будет покрывать столичная команда.

Напомним, что Владислав Супряга перешел в Динамо из СК Днепра-1 в 2018 году за 6,5 млн евро. Нападающий несколько раз отправлялся в аренды, в частности в итальянскую Сампдорию в 2022 году, но не сумел стабильно заиграть на взрослом уровне после победы со сборной Украины U-20 на чемпионате мира 2019.

Динамо в матче с 2 отмененными голами разбило Эпицентр – революция от Шовковского, мяч Герреро и дебют Торреса