25-летний игрок перейдет к новичку УПЛ на правах аренды, сообщает Динамомания.

Супряга провел летние сборы с киевским Динамо, однако в официальных матчах сыграл лишь один тайм – против Хамрун Спартанс в квалификации Лиги чемпионов. В прошлом сезоне нападающий выступал на правах аренды за Зарю, Всего Супряга отыграл 10 матчей за луганчан, результативными действиями не отличался.

К слову, Эпицентр является дебютантом украинской Премьер-лиги, сейчас клуб занимает 15-е место чемпионата с нулем очков после трех туров.

