Супряга остается в сфере интересов Болоньи, – СМИ
Болонья, похоже, окончательно не отказалась от идеи приобретения форварда киевлян Владислава Супряги.
Наставник итальянцев Синиша Михайлович будет иметь возможность подписать двух игроков во время зимнего межсезонья, сообщает CalcioLine. По информации источника, среди претендентов остался нападающий Динамо и сборной Украины Владислав Супряга.
Милан готов предложить Динамо мизерную сумму за Супрягу – киевляне хотят вдвое больше, – СМИ
Болонья якобы планирует продолжить делать ставку на приглашение молодых и перспективных игроков, а динамовец подходит под эту категорию. Интересно, что летом итальянский клуб заявлял о намерении приобрести 20-летнего игрока, однако сумма в 12 млн евро не убедила Игоря Суркиса.
К слову, в последнее время активно распространяется информация о заинтересованности Милана, однако "россонери" пока тоже не готовы платить такую цену за молодого форварда.
Напомним, в текущей кампании Владислав Супряга провел 14 матчей, в которых отличился 3 голами и 5 ассистами. Transfermarkt оценивает 20-летнего нападающего в 7 млн евро.
Динамо потрібен Назаренко: чому новачок Шевченка здатний підсилити команду Луческу