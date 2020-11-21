Наставник итальянцев Синиша Михайлович будет иметь возможность подписать двух игроков во время зимнего межсезонья, сообщает CalcioLine. По информации источника, среди претендентов остался нападающий Динамо и сборной Украины Владислав Супряга.

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Болонья якобы планирует продолжить делать ставку на приглашение молодых и перспективных игроков, а динамовец подходит под эту категорию. Интересно, что летом итальянский клуб заявлял о намерении приобрести 20-летнего игрока, однако сумма в 12 млн евро не убедила Игоря Суркиса.

К слову, в последнее время активно распространяется информация о заинтересованности Милана, однако "россонери" пока тоже не готовы платить такую ​​цену за молодого форварда.

Напомним, в текущей кампании Владислав Супряга провел 14 матчей, в которых отличился 3 голами и 5 ассистами. Transfermarkt оценивает 20-летнего нападающего в 7 млн ​​евро.

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