Эпицентр в своих соцсетях сообщил о переходе Владислава Супряги. Новичок УПЛ арендовал 25-летнего игрока у Динамо на один сезон.

Киевляне взяли Супрягу на летние сборы, впрочем, решили не оставлять игрока в своей команде. Он сыграл лишь в одном тайме в официальных матчах за Динамо в этом сезоне (против Хамрун Спартанс в квалификации ЛЧ). В прошлом году киевляне также не делали ставку на Владислава, организовав ему аренду в Заре. За луганчан он провел 10 матчей, но результативными действиями не отметился.

Напомним, что Владислав Супряга перешел в Динамо из СК Днепра-1 в 2018 году за 6,5 млн евро.

Эпицентр сейчас выступает в УПЛ. После трех туров команда находится на 15 месте в турнирной таблице.

