Нападающий Динамо Владислав Супряга рассказал о своей готовности к возобновлению сезона и конкуренции за место на поле.

"Чувствую себя хорошо, на 70-80 процентов уже готов. Думаю, что в течение этой недели достигну 100 процентов готовности, и все будет замечательно. Матч с Лудогорцем забыли, ведь это товарищеская игра, и мы все продолжаем подготовку к возобновлению сезона.

Динамо уступило Лудогорцу: 45 минут надежды, одна светлая голова, ужас на стандартах

Завтра будем очень стараться и, думаю, у нас все получится. Возвращение Русина и Беседина? Конкуренция – это всегда хорошо, ведь она помогает расти и прогрессировать", – поделился Супряга в комментарии официальному сайту Динамо.

Заметим, что в октябре Супряга подписал новый контракт с Динамо, который рассчитан до лета 2025 года. В активе 20-летнего нападающего 2 гола и 2 ассиста в текущем сезоне УПЛ.

Що відбувається із Супрягою?