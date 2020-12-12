Супряга не забил в пустые ворота Колоса – видео сумасшедшего промаха
18:18 - Читати українською
Форвард Динамо Владислав Супряга запомнился со знаком минус в матче с Колосом.
завершено
54’ Владимир Шепелев
74’ Виктор Цыганков
84’ Виктор Цыганков
Евгений Селезнев 49’
Денис Антюх 87’
49’ Евгений Селезнев
54’ Владимир Шепелев
74’ Виктор Цыганков
84’ Виктор Цыганков
87’ Денис Антюх
Динамо активно атаковало в матче с Колосом, а нападающий Владислав Супряга имел стопроцентный шанс открыть счет. Правда, динамовец им не воспользовался.
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Миколенко после удачного забегания и паса от Жерсона ассистировал Супряге – 20-летний игрок неудачно подставил ногу и буквально с метра не забил в пустые ворота.
Заметим, до встречи с Колосом в активе Владислава было 20 матчей за Динамо во всех турнирах, три гола и еще пять результативных передач.
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