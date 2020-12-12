Форвард Динамо Владислав Супряга запомнился со знаком минус в матче с Колосом.

Динамо активно атаковало в матче с Колосом, а нападающий Владислав Супряга имел стопроцентный шанс открыть счет. Правда, динамовец им не воспользовался.

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Миколенко после удачного забегания и паса от Жерсона ассистировал Супряге – 20-летний игрок неудачно подставил ногу и буквально с метра не забил в пустые ворота.

Заметим, до встречи с Колосом в активе Владислава было 20 матчей за Динамо во всех турнирах, три гола и еще пять результативных передач.

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