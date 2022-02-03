Новоиспеченный легионер Сампдории Владислав Супряга в восторге от форварда Манчестер Юнайтед.

"Своим кумиром считаю Криштиану Роналду. И мой любимый номер – 7-й, ведь под ним играет Роналду. Я пытаюсь чему-нибудь у него учиться", – сказал украинец на презентации.

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Сампдория арендовала Владислава у Динамо, итальянский клуб также владеет правом первоочередного выкупа украинца. В нынешнем сезоне Супряга провел за киевлян всего 6 матчей.

После 23 туров Серии А Сампдория расположилась на 16-й строчке.

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