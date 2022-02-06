"В СК Днепр-1 были мои самые успешные годы карьеры? Думаю да. Скорее всего, самые яркие моменты в моей жизни. Хет-трик Динамо, 15 голов в чемпионате. Три гола в ворота Динамо? Честно говоря, даже не знаю. Наверное, судьба какая-то, что я должен был им забить, доказать, что я там не просто так, что должен летом вернуться.

Супряга признался, почему не заиграл в Динамо

Была ли какая-нибудь мотивация на игру с "бело-синими"? Да, конечно. Хотелось доказать всем, что это была ошибка. Думаю, это была моя вина. Приехал из СК Днепр-1 из Второй лиги, мне было очень сложно. Я старался, но ничего не получалось. Так и получилось", – рассказал Супряга в интервью Burbuzz.

Напомним, Владислав этой зимой перебрался в итальянскую Сампдорию, а первую часть сезона провел в Динамо, где за 6 матчей не отличился результативными действиями.

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