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"Супряга намного качественнее и топовее, чем Холанд": Цитаишвили объяснил низкие цены украинских чемпионов мира

16 июня 06:30 - Читати українською
"Супряга намного качественнее и топовее, чем Холанд": Цитаишвили объяснил низкие цены украинских чемпионов мира
Цитаишвили, Супряга и Конопля / Getty Images

Хавбек чемпионской сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили уверен, что он и партнеры ничем не уступают европейским сверстникам.

"Меня не цепляет, что Холанд тогда даже не вышел из группы, а сейчас стоит 72 млн евро. Холанд забил тогда 9 мячей (в матче с Гондурасом – прим.ред), и поэтому ему потом во всех клубах давали шанс. Супряга был бы намного лучше него. Супряга намного качественнее и топовее футболист, чем Холанд.

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Мы играли с итальянцами, то их стоимость была по 20 млн евро, ведь они играют в итальянских командах. Если бы у нас был чемпионат такой, как в Англии, Испании или Италии, то и ценники были бы другие", – заверил Цитаишвили в интервью FootballHub.

Напомним, сборная Украины U-20 завоевала золото на прошлогоднем мундиале в Польше, однако ни один из подопечных Александра Петракова не перешел в одну из топ-5 лиг Европы.

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Теги
Эрлинг Эрлинг Холанд Украина U-20 Украина U-20 Георгий Георгий Цитаишвили Владислав Владислав Супряга
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