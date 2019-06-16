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Супряга может вернуться в СК Днепр-1 на правах аренды

12:01 177 Читати українською
Супряга может вернуться в СК Днепр-1 на правах аренды
Владислав Супряга (справа) / ФИФА

СК Днепр-1 хочет арендовать нападающего Динамо Владислава Супрягу.

Киевское Динамо и СК Днепр-1 обсуждают возможность аренды нападающего Владислава Супряги на сезон 2019/20, сообщает Sport Arena.

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Форвард перешел к киевлянам именно с днепровского клуба прошлым летом, но играл в основном за юношескую команду "бело-синих".

Именно Супряга стал главным героем финала чемпионата мира U-20, оформив дубль в ворота Южной Кореи, а сборная Украины стала победителем турнира.

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