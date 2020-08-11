toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - БАЗЕЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Супряга может стать одноклубником Малиновского – Аталанта хочет приобрести форварда Динамо

22:30 - Читати українською
Супряга может стать одноклубником Малиновского – Аталанта хочет приобрести форварда Динамо
Владислав Супряга / Фото из открытых источников

Форвард киевского Динамо Владислав Супряга получил еще один вариант продолжения карьеры в топ-чемпионате.

Аталанта проявляет большой интерес к Супряге, информирует Gianluca di Marzio.

Супряга в Серию А: агент нападающего Динамо озвучил решение футболиста относительно своего будущего

Кроме того, форварда активно сватают в итальянскую Болонью и еще более чем 10 европейских клубов. По информации СМИ, Динамо хочет выручить более 12 млн евро за трансфер украинца.

Добавим, в прошлом сезоне УПЛ Супряга защищал цвета СК Днепр-1, где провел 26 матчей, в которых отметился 15 голами и ассистом. Сейчас Владислав выступает за Динамо.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо

blog_ava
Главные новости футбола 10 августа: первый трансфер Динамо при Луческу, определились два полуфиналиста Лиги Европы
07:00
12672
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Аталанта Аталанта Трансферы Главное Владислав Владислав Супряга
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
57
мин
Аталанта
22:00
ПСЖ
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?