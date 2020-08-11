Супряга может стать одноклубником Малиновского – Аталанта хочет приобрести форварда Динамо

Форвард киевского Динамо Владислав Супряга получил еще один вариант продолжения карьеры в топ-чемпионате.

Аталанта проявляет большой интерес к Супряге, информирует Gianluca di Marzio.

Супряга в Серию А: агент нападающего Динамо озвучил решение футболиста относительно своего будущего

Кроме того, форварда активно сватают в итальянскую Болонью и еще более чем 10 европейских клубов. По информации СМИ, Динамо хочет выручить более 12 млн евро за трансфер украинца.

Добавим, в прошлом сезоне УПЛ Супряга защищал цвета СК Днепр-1, где провел 26 матчей, в которых отметился 15 голами и ассистом. Сейчас Владислав выступает за Динамо.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо