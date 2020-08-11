Супряга может стать одноклубником Малиновского – Аталанта хочет приобрести форварда Динамо

Аталанта проявляет большой интерес к Супряге, информирует Gianluca di Marzio.
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Кроме того, форварда активно сватают в итальянскую Болонью и еще более чем 10 европейских клубов. По информации СМИ, Динамо хочет выручить более 12 млн евро за трансфер украинца.
Добавим, в прошлом сезоне УПЛ Супряга защищал цвета СК Днепр-1, где провел 26 матчей, в которых отметился 15 голами и ассистом. Сейчас Владислав выступает за Динамо.
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