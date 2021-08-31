Ажиотаж вокруг Владислава Супряги в последний день трансферного окна набирает безумные обороты.

Нападающий Динамо Владислав Супряга заинтересовал французский Труа, сообщает Tuttomercatoweb.

Супряга в Серию А – на форварда Динамо появился уже пятый претендент

Новичок Лиги 1 входит в холдинг City Football Group, которому принадлежит, в частности, английский Манчестер Сити. К слову, за шампанский клуб уже выступает один украинец – форвард молодежной сборной Украины Николай Кухаревич.

Ранее об интересе к Супряге заявляли сразу 5 клубов Серии А – Дженоа, Удинезе, Сампдория, Салернитана и Кальяри. Последние два продолжают вести борьбу за украинца, пытаясь подписать его в последний день трансферного окна.

В текущем сезоне Супряга пока ни разу не попадал в заявку Динамо, а в прошлом чемпионате забил три гола в 31 матче за "бело-синих".

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