Владислав Супряга мог летом оказаться в датском Ольборге, сообщает Игорь Цыганык.

Бартулович подверг сомнению решение арбитра в матче УПЛ: "Если бы это было в сторону Шахтера, он поставил бы пенальти?"

24-летний нападающий получил предложение от клуба из Дании, которое имело схожие условия с арендным соглашением, что в итоге привело его в Зарю.

В начале сентября этого года киевский клуб продлил контракт с Владиславом еще на год, после чего было объявлено об аренде игрока в Заре. Напомним, что с лета 2018 года контракт футболиста принадлежит Динамо.

В этом сезоне Супряга уже провел 11 матчей за Динамо и Зарю, но пока что отметиться результативными действиями ему не удалось.

Шахтер после триумфа в ЛЧ переиграл Зарю – пенальти активизировал "горняков", Кевин отметился первым голом в сезоне