"Для меня это, безусловно, очень талантливый футболист, но на данный момент у него психологические проблемы. Ему трудно проявить себя. Из всех молодых игроков Динамо он меньше всего развивается и прогрессирует. Это однозначно.

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Вербич – опытный игрок, который прекрасно проявляет себя в роли вингера, на позиции девятки и форварда. Сейчас именно словенец – первый номер", – заявил Шевчук в программе Великий Футбол.

В нынешнем сезоне УПЛ Супряга провел 11 матчей, в которых отметился только двумя голами и ассистом.

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