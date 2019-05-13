Супряга летом покинет Динамо, – Заховайло

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга следующий сезон начнет в другой команде.

По информации известного футбольного агента Вячеслава Заховайло, Супряга перейдет в СК Днепр-1 на правах аренды, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Напомним, именно из днепровского клуба он перешел в состав киевлян прошлым летом. Однако нападающий не сумел завоевать место в основном составе "бело-синих" и в основном играл в молодежной команде Динамо.

СК Днепр-1 уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги и уже гарантировал себе право подняться в УПЛ.

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