Владислав Супряга оформил гол в матче против Кривбасса (4:5), но получил травму. Журналист Владимир Зверов рассказал, сколько времени понадобится форварду, чтобы восстановиться.

Супряга узнал диагноз после своего жуткого падения в моменте с забитым голом

"Есть хорошие новости насчет Супряги. Обошлось вывихом. Очень важную работу непосредственно на поле проделала врач Эпицентра Кристина Пинзар – она вправила ему локоть. На следующий день сделали МРТ и, что очень важно, никаких разрывов не обнаружили. Сейчас известно, что Супряга пропустит около месяца. По предварительным оптимистичным прогнозам, за месяц он должен вернуться к тренировкам", – сказал Владимир Зверов в Профутбол Digital.

Напомним, Владислав Супряга присоединился к Эпицентру летом 2025 года на правах аренды из Динамо. В общем он сыграл в четырех матчах, забив один гол.

Эпицентр и Кривбасс устроили безумие в Тернополе – 9 мячей и тяжелая травма Супряги после гола, которого ждали 5 лет