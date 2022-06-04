Журналист Игорь Цыганык сомневается в пользе Владислава Супряги для Динамо по возвращении из аренды в Сампдории.

"Супряга пока должен вернуться в киевское Динамо, хотя там достаточно форвардов. Вы видели, что вытворяет Ванат. Думаю, Супряге придется потолкаться с Бесединым, Ванатом, а еще есть Кулач.

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Поэтому у Супряги не очень хорошие перспективы в Динамо. Впрочем, он сможет найти продолжение карьеры в другом украинском клубе, учитывая, что многие легионеры покинут чемпионат. Где это будет? У СК Днепр-1 я пока не вижу особого желания торговать Супрягу или хотя бы арендовать", – заявил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, полугодовая аренда в Сампдорию стала для Супряги настоящим провалом – нападающий отыграл 24 минуты в дебютном матче и больше не вылезал из лавы запасных.

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