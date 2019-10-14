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Супряга и еще два игрока сборной Украины U-21 пропустят спарринг против Греции

13:30 59 Читати українською
Супряга и еще два игрока сборной Украины U-21 пропустят спарринг против Греции
Владислав Супряга / УАФ

Сборная Украины U-21 потерпела кадровых потерь накануне товарищеского матча против Греции.

Сборная Украины U-21 готовится к товарищескому матчу против Греции, сообщает официальный сайт УАФ.

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Сообщается, что матч пропустят защитник Алексей Быков, полузащитник Михаил Мудрик и нападающий Владислав Супряга, причины неизвестны.

К слову, матч против сборной Греции U-21 состоится сегодня, 14 октября. Начало игры в 15:30.

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