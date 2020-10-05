Медицинский штаб киевского клуба может не отпустить ключевых футболистов в лагерь национальной команды.

Один из лидеров Динамо Виталий Буяльский имеет проблемы с паховыми кольцами, сообщает ТаТоТаке. По информации источника, это может быть рецидив травмы, которая была у хавбека 7 лет назад.

Сборная Украины вылетела во Францию – в составе делегации лишь 10 игроков

Форвард Владислав Супряга повредил заднюю поверхность бедра. Оба игрока пропустили матч 5-го тура УПЛ против Зари (1:1), и остается открытым вопрос относительно их участия в ближайших матчах сборной Украины.

Напомним, в течение 7-13 октября подопечные Шевченко проведут три поединка, соперниками "сине-желтых" станут Франция, Германия и Испания.

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