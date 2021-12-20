"Супряга мог перейти в Дженоа? И в Сампдорию тоже. Они желали его приобрести. Сначала Динамо хотело за него много денег, но к концу трансферного окна они почти договорились об аренде, однако не успели из-за сроков. Еще Салернитана желала приобрести его.

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У его агентов есть итальянские партнеры, поэтому нормально, что они пытаются продвинуть его в Серию А. Болонья первой хотела его подписать, но Динамо просило 10-11 млн евро. Теперь его можно забрать за хорошую сумму. Супряга все еще интересен итальянским клубам? Не знаю, скорее всего, он изменился за это время.

Миколенко не перешел в Наполи, потому что Динамо просило за него 35 млн долларов? Это не цены для итальянского футбола. После пандемии коронавируса мы не можем покупать игроков за такие цены, даже Наполи. Посмотрим, может какой-нибудь итальянский клуб и сможет его подписать", – рассказал Ди Марцио в шоу Прессинг на YouTube.

Напомним, в текущем сезоне Владислав провел за Динамо 6 матчей во всех турнирах, результативных действий не отмечался. Его контракт с киевлянами действует до 31 декабря 2025 года. Ранее на форварда претендовал ряд клубов из Серии А. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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