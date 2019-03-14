Супряга, Цитаишвили, Мудрык и еще 17 игроков вызваны в сборную Украины U-19

Главный тренер юношеской сборной Украины (U-19) Сергей Нагорняк объявил список исполнителей, которые вызваны в лагерь "сине-желтых".

Завтра юношеская национальная команды отправится в Италию, где состоится элит-раунд Евро-2019, сообщает прес-служба ФФУ.

Напомним, что на пути к финальной части соревнований "сине-желтые" встретятся с Сербией (20 марта), Италией (23 марта) и Бельгией (26 марта). Путевку в Армению, где с 14 по 27 июля будет проходить Евро-2019, получит только победитель группы.

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В элит-раунде наставник сборной Украины Сергей Нагорняк рассчитывает на 20-х игроков.

Вратари: Анатолий Трубин (Шахтер), Данни Джуниор Лтайф (Олимпик Донецк).

Защитники: Кристиан Биловар, Богдан Билошевський (оба – Динамо Киев), Роман Слива (Карпаты Львов), Игорь Снурницин (Олимпик Донецк), Назар Муравский (Шахтер Донецк), Максим Агапов (Заря Луганск).

Полузащитники: Ярослав Надольский, Георгий Цитаишвили, Артем Шулянський (все – Динамо Киев), Михаил Мудрык (Арсенал-Киев), Артем Бондаренко, Дмитрий Крысько (оба – Шахтер Донецк), Иван Желизко (Карпаты), Олег Горин (Львов).

Нападающие: Владислав Супряга (Динамо Киев), Алексей Кащук, Артем Холод (оба – Шахтер Донецк), Даниил Сикан (Мариуполь).

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