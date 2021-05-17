"Супряга – потенциально очень сильный нападающий. У него характеристики, которые не соответствуют Динамо в этом сезоне. Он ошибается при игре на оборону, зато на пространстве становится разрушителем. В команде, которая играет в вертикальный футбол, может демонстрировать очень хорошую игру.

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Да, он потерял уверенность, но обладает невероятными качествами. Возможно, сейчас, когда его цена снизилась, итальянским клубам стоит снова попробовать купить Супрягу. Динамо больше не может себе позволить отказаться от такого большого предложения, которое делала Болонья", – цитирует Лонго TMW.

Напомним, что прошлым летом приобрести Супрягу активно пыталась Болонья, но Динамо не устроила финансовая сторона вопроса. В текущем сезоне Владислав провел за киевлян 31 поединок во всех турнирах, успел отметиться 3 голами и 3 ассистами. Контракт футболиста с "бело-синими" рассчитан до 2025-го, а портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 млн евро.

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