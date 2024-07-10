"Думаю, я могу выйти через парадную дверь. Я сделал все, чтобы уйти именно так, отдал все, всегда работал. Я всегда стараюсь сделать все, что в моих силах.

Я благодарен всем, кто всегда поддерживал меня, моей семье и этой группе, которая дала мне все. Сегодня перед выходом на поле Лео Месси сказал, что они хотят выйти в финал для меня, и это наполнило меня вдохновением. Горд, что я смог достичь всего этого с такими ребятами.

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Я не готов к своей последней игре за сборную, но пришло время. Я так об этом мечтал, и это случилось – 14 июля еще один финал для меня.

Мои товарищи по команде уже знают, что пути назад нет, все уже решено. Они поддерживают мое решение, шутят, но решение принято. Осталась только одна игра. Я чувствую, что могу продолжать, но думаю, что сейчас правильное время. Я отдал все, что имел, отдал свою жизнь ради этой футболки. Думаю, это идеальное время, чтобы попрощаться", – цитирует 36-летнего Ди Марию TyC Sports.

Добавим, что хавбек дебютировал за национальную сборную Аргентины в сентябре 2008-го. С тех пор провел 144 матча (третье место в истории), забил 31 гол. Вместе с "альбиселесте" Ди Мария выигрывал ЧМ-2022 и Копа Америка-2021.

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