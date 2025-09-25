Уже даже партнеры советуют Андрею Лунину бежать с беспросветной скамейки запасных в Реале.

Второй капитан "сливочных" Федерико Вальверде посоветовал украинцу найти себе другой клуб, утверждает El Nacional. Слова уругвайца – не издевательство, а дружеский совет.

Вальверде и Лунин пробились в первую команду Реала в один период и при схожих обстоятельствах. Молодые ребята без звездного статуса, которым нужно приложить огромные усилия для "выживания" на Сантьяго Бернабеу. Если Вальверде использовал свой шанс на максимум и является полноценной звездой мадридцев, то Лунин регулярно играл только вследствие травм Тибо Куртуа.

Именно поэтому Феде советует своему другу Андрею искать лучшей судьбы в другом месте, если украинец надеется раскрыться на полную. Нынешний сезон четко показывает роль Лунина в Реале – Хаби Алонсо не дал 26-летнему вратарю ни секунды ни на Клубном чемпионате мира, ни в Ла Лиге или ЛЧ.

