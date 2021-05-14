Боруссия Д разбила РБ Лейпциг в финале Кубка Германии. Смотрите видео голов и обзор матча.

Первый тайм превратился в концерт Санчо и Холанда при поддержке ветерана Марко Ройса. Англичанин оформил дубль, норвежец забил однажды, а капитан "шмелей" отдал две результативные передачи.

Боруссия Д разбила Лейпциг и взяла Кубок Германии – беспощадные Санчо и Холанд, а Нагельсманн едет в Баварию без трофеев

Ольмо в середине второго тайма один гол отыграл, однако РБ Лейпциг не избежал разгрома. Санчо ассистировал Холанду, который оформил окончательные 1:4.