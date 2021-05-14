Супервыступ Холанда и Санчо в видеообзоре матча РБ Лейпциг – Боруссия Д – 1:4
10:00 - Читати українською
Боруссия Д разбила РБ Лейпциг в финале Кубка Германии. Смотрите видео голов и обзор матча.
Эрлинг Холанд 28’
Джейдон Санчо 45+2’
Эрлинг Холанд 88’
28’ Эрлинг Холанд
45+2’ Джейдон Санчо
88’ Эрлинг Холанд
Первый тайм превратился в концерт Санчо и Холанда при поддержке ветерана Марко Ройса. Англичанин оформил дубль, норвежец забил однажды, а капитан "шмелей" отдал две результативные передачи.
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Ольмо в середине второго тайма один гол отыграл, однако РБ Лейпциг не избежал разгрома. Санчо ассистировал Холанду, который оформил окончательные 1:4.
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