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Суперталант Аякса намекнул на любовь к Барселоне, но у каталонцев другие приоритеты

14:41 43 Читати українською
Суперталант Аякса намекнул на любовь к Барселоне, но у каталонцев другие приоритеты
Сержиньо Дест

Правый защитник Аякса Сержиньо Дест, похоже, хотел бы перейти в Барселону. Однако там не ждут его с распростертыми объятиями.

19-летний талантливый фулбек Аякса вскоре должен перейти в один из европейских топ-клубов. Фаворитом на его подписание называют Баварию, слухами связывают его с Барселоной.

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Дест прозрачно намекнул, что его выбор падает на Барсу. Он запостил в Instagram фото, на которых одет в фирменную кофту "блаугранас".

Аякс такая выходка американца не удивила, клуб не нервничает по этому поводу. Значительно большее давление поведение Сержиньо создало на саму Барселону. Правда, у каталонцев другие приоритеты на трансферном рынке.

Текущий сезон стал первым для Деста в основном составе Аякса. Выглядел он очень прилично. Thansfermarkt оценивает фулбека в 18 миллионов евро.

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Барселона Барселона Испания Трансферы Барселоны Аякс Аякс Сержиньо Дест Сержиньо Дест
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