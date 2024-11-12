Вывеску центрального поединка 11-го раунда АПЛ получило лондонское дерби между Челси и Арсеналом (1:1). Результат, который точно сыграл в пользу Ливерпуля, который увеличил отставание от прямых конкурентов.

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После мировой в столице Англии суперкомпьютер Opta расценивает шансы красных на победу в нынешнем чемпионате в 58,3%, следующее Сити – 38%, далее Арсенал – 3,5%. Сыграть в дерби удалось лишь одному украинскому легионеру – Михаил Мудрик появился на поле на 68 минуте, сменив Нони Мадуэке. Вингер Челси откровенно не был слишком вовлечен в игру, но в одном из моментов едва не выбежал на свидание с Давидом Райей, которому пришлось покидать собственную штрафную, чтобы в подкате выбить мяч из-под ног Михаила. В общем украинец получил неплохие отзывы от британских обозревателей и вторую лучшую (Энцо Фернадес – 7,1) оценку от Sofa Score среди игроков, вышедших на замену. Александр Зинченко наблюдал за лондонским дерби со скамейки запасных.

В еще одном столичном матче все-таки имело место украинское дерби. Брентфорд Егора Ярмолюка принимал Борнмут Ильи Забарного. "Шмели" одержали волевую победу 3:2, а победный мяч в свой пассив может записать Забарный, который упустил забегание конголезского нападающего Йоанна Виссы. На последних секундах встречи увеличить преимущество Брентфорда имел шанс Егор Ярмолюк, но, выбежав на свидание с Кепа Арисабалагой, замешкался и позволил в отчаянном подкате выбить мяч Таверньеру. Борнмут, к слову, не может выиграть на выезде на протяжении 8 туров. В последний раз побеждали Эвертон (3:2) в конце августа.

Виталий Миколенко, похоже, набирает оптимальные кондиции. Защитник Эвертона получил одобрительную прессу после ничейного матча против Вест Хэма (0:0). При этом уверенность украинца напрямую связывают с присутствием на поле Джаррада Брентвейта, который вернулся в основную обойму Шона Дайча.