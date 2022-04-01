Накануне 24-летний бразилец подписал контракт с "тимау", который рассчитан до конца 2022-го. Именно оттуда в 2018 году Майкон перебрался в Украину и провел за Шахтер 98 поединков (8 голов и 9 ассистов). Его контракт с горняками рассчитан до конца 2025 года, а в Бразилии он будет выступать на правах аренды.

По случаю возвращения своего воспитанника Коринтианс подготовил специальную видеопрезентацию новичка. Майкон был изображён героем популярной игры СуперМарио.

Напомним, ранее в Коринтианс перешел Жуниор Мораес. Уже экс-форвард Шахтера и сборной Украины поставил подпись на соглашении до конца 2023 года.

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