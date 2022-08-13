Суперляп голкипера в видеообзоре матча Фрайбург – Боруссия Д – 1:3
09:26 - Читати українською
Боруссия Дортмунд оформила камбэк в поединке второго тура Бундеслиги против Фрайбурга. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Юссуфа Мукоко 84’
Мариус Вольф 88’
84’ Юссуфа Мукоко
88’ Мариус Вольф
Начиналась встреча отлично для номинальных хозяев. Они атаковали и даже забили усилиями Грегорича. Но после экватора второго тайма дортмундцы оформили камбэк за 11 минут.
Боруссия Д одержала волевую победу над Фрайбургом, забив трижды за 11 последних минут – ляп голкипера дал старт камбеку
Все началось с дальнего удара Байноу-Гиттенса, с которым позорно не справился Флеккен. Добили растерянный Фрайбург Мукоко и Вольф. Боруссия возглавила турнирную таблицу Бундеслиги, но остальные команды провели пока на один матч меньше.
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