Боруссия Дортмунд оформила камбэк в поединке второго тура Бундеслиги против Фрайбурга. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Начиналась встреча отлично для номинальных хозяев. Они атаковали и даже забили усилиями Грегорича. Но после экватора второго тайма дортмундцы оформили камбэк за 11 минут.

Боруссия Д одержала волевую победу над Фрайбургом, забив трижды за 11 последних минут – ляп голкипера дал старт камбеку