"Так уничтожается футбол, традиции. Я не понял изобретенную ими формулу. Футболу нужны развлечения и деньги, но, как сказал Гвардиола, нет смысла создавать турнир, из которого нельзя вылететь.

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Проект представлен очень плохо, это разрушило бы такие страны, как моя, и многие другие, в которых родились великие таланты. И это нанесло бы ущерб культуре футбола. Модель Лиги чемпионов изменили с течением времени, но она дает всем возможность участвовать", – признался Шевченко в интервью La Repubblica.

К слову, массовые протесты фанатов и угрозы санкциями привели к провалу Суперлиги за считанные дни. Милан, Ювентус, Барселона и Реал все еще остаются в проекте. Главным инициатором создания организации был Флорентино Перес.

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